نشر وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال سلسلة تغريدات على "تويتر" نوه فيها بالخط الساخن الذي وضعته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لمعالجة شكاوى العنف الاسري. وقال إن "هذه خطوة أساسية تؤسس مع الخطوات الأخرى المرتبطة خصوصًا بتنقية التشريعات لبيئة ثقافية عامة ترفض العنف وتواجهه بهدف الحد منه نهائيًا."



وشجع أوغاسابيان "السيدات اللواتي يعانين من هذه الآفة الخطرة على عدم التردد والمسارعة إلى الإتصال بالرقم 1745 لتلقي الدعم الرسمي المطلوب. فالعنف سلسلة طويلة لا تنتهي وتأثيراته السلبية تبدأ من العائلة لتبلغ المجتمع، ولا نهاية له إلا بالتكاتف المجتمعي والوعي وتشديد العقوبات!"