A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال تراجعت أسعار النفط وسط توقعات بزيادة مخزونات النفط الخام الأمريكية، لكن المؤشرات على انخفاض صادرات الخام الإيرانية هذا الشهر حدت من الخسائر.



وبحلول الساعة 06:54 بتوقيت غرينتش، هبط خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم كانون الأول/ ديسمبر ستة سنتات أو ما يعادل 0.07 في المئة، إلى 80.72 دولار للبرميل.



وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في عقود تشرين الثاني/ نوفمبر 14 سنتا إلى 71.64 دولار للبرميل، وفق ما نقلت "رويترز".



ومن المتوقع أن تكون مخزونات النفط الأميركية قد ارتفعت الأسبوع الماضي للأسبوع الرابع على التوالي، بنحو 1.1 مليون برميل، وفق الاستطلاع الذي أجرته رويترز قبيل صدور بيانات معهد البترول الأميركي وإدارة معلومات الطاقة الأميركية.



وفي أول أسبوعين من تشرين الأول/ أكتوبر، صدرت إيران 1.33 مليون برميل يوميا من الخام إلى دول من بينها الهند والصين وتركيا.



ويمثل ذلك انخفاضا من 1.6 مليون برميل يوميا خلال نفس الفترة من أيلول/ سبتمبر.



وتكشف البيانات أن صادرات تشرين الأول/ أكتوبر تمثل انخفاضا كبيرا من 2.5 مليون برميل يوميا صدرتها إيران في أبريل، قبل أن ينسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار/ مايو من الاتفاق النووي العالمي المبرم مع إيران، ويأمر بإعادة فرض عقوبات على طهران. المصدر : skynews' لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر