العضوية
ابحث
تسجيل الدخول
إسم المستخدم
كلمة المرور
إنشاء حساب جديد
نسيت كلمة المرور ؟
ثورة الأرز
شهداء ١٤ آذار
أهداف ١٤ آذار
إنجازات ١٤ آذار
أحزاب ١٤ آذار
أخبار
تصريحات
لقاءات
نشاطات
المحكمة
تقارير
تطورات
لبنان
الصحف اليوم
العرب
العالم
إقتصاد
متفرّقات
أمن
خاص
مقابلات
وثائق
كتاب ١٤ آذار
شباب ١٤ آذار
مقالات صحفية
قانون ٠٩
لائحة ١٤ آذار
الدوائر الإنتخابية
متابعات وتطوّرات
النتائج
بيانات
صوتيات
فيديو
ألبوم الصور
استمع مباشرة
العضوية
النشرة الإلكترونية
عيون ١٤ آذار
كاريكاتور
إستطلاعات الرأي
Notifier
روابط
أوغاسابيان يشجع المعنفات على الإتصال بالخط الساخن
سعر النفط يتراجع بتأثير "المخزون الأميركي"
لجنة تحقيق عراقية تعلن من قتل المحتجين في البصرة؟
البنك الدولي يدعم مصر بثلاثة مليارات دولار
ماكرون يعين وزيرا جديدا للداخلية الفرنسية
عدوان: لا خلاف بيننا وجنبلاط
انستغرام سيعتمد طريقة جديدة لعرض الصور
سقوط طائرة عسكرية سعودية.. ومقتل طاقمها
السفير المصري لدى استراليا: تحول سياسة استراليا تجاه إسرائيل قد يضر بالعلاقات مع الدول العربية
قبول الاخبار المقدم من 6 محامين ضد الجديد وخليل وبركات
قاطيشه: الاجواء تفاؤلية و”التيار” فقد صوابه
اجتماع طارئ في ثكنة محمد زغيب للبحث في تثبيت وقف النار في المية ومية
وزير الخارجية العراقي في بيروت
سليم عون: شد الحبال الحكومي تلاشى بفضل عوامل داخلية وخارجية
إيران : الولايات المتحدة ليس بيدها أكثر من ذلك
انتخاب هيئة مكتب مجلس النواب
ارسلان من بعبدا: نحن مع التسهيل لكن ليس على قاعدة الالغاء
محفوض: الهجوم على "القوات" إستباق للتعمية على التنازل
العراق.. الدواعش يعودون “بطريقة جهنمية”
الذهب لأعلى مستوى في شهرين
قذائف الحوثي تطال أطفال الحديدة..إصابات بالغة في الرأس
اصابة شخص نتيجة تجدد الاشتباكات في مخيم المية ومية
خطف 14 عنصرًا من حرس الحدود الإيراني
بومبيو يصل الرياض لإجراء مباحثات مع مسؤولين سعوديين
سلاح الدولار!
مسلسل جرائم اسرائيل - 2
حصيلة توقيفات قوى الأمن خلال اسبوع
نصيب لبنان من معبر نصيب
في التهويل والتروّي
فرق التحقيق في اختفاء خاشقجي تغادر القنصلية في اسطنبول
الثلثاء في ١٦ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
12:59 م
-- إختر حزبك المفضل --
الحزب التقدمي الإشتراكي
حركة اللبنانيين الأرمن الأحرار
حزب الكتائب اللبنانية
تيار المستقبل
حزب الوطنيين الأحرار
حركة اليسار الديموقراطي
حركة التغيير
حزب القوات اللبنانية
حزب الهنشاك الإشتراكي الديموقراطي
حزب الرامغفار
الصفحة الرئيسية
ستديو الأخبار
لبنان
انتخاب هيئة مكتب مجلس النواب
A
A
A
أنشر علي فايس بوك
إطبع المقال
إحفظ المقال
أرسل المقال
١٦ تشرين الاول ٢٠١٨
فاز النائبان آلان عون ومروان حماده بالتزكية لأمانة سر هيئة مكتب المجلس النيابي .
كما فاز كل من النواب ميشال موسى وسمير الجسر وهاغوب بقرادونيان بالتزكية ايضاً كمفوضين في مكتب المجلس.
المصدر :
lbc
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون
مسجلاً
أو
إضغط هنا للتسجيل
تعليقات سابقة
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
أخبار متعلقة
١٦ تشرين الاول ٢٠١٨
- أوغاسابيان يشجع المعنفات على الإتصال بالخط الساخن
»
١٦ تشرين الاول ٢٠١٨
- وزير الخارجية العراقي في بيروت
»
١٦ تشرين الاول ٢٠١٨
- سقوط وقف اطلاق النار وتجدد الاشتباكات طوال الليل في
»
١٦ تشرين الاول ٢٠١٨
- تفاؤل بحراك «بيت الوسط».. والعين على «لقاء بعبدا»
»
١٥ تشرين الاول ٢٠١٨
- ارسلان: حاضر للقاء جنبلاط
»
١٥ تشرين الاول ٢٠١٨
- الحريري بحث مع رؤساء الحكومات السابقين الأوضاع العامة
»
١٥ تشرين الاول ٢٠١٨
- الحريري يؤكد تضامنه الكامل مع السعودية في وجه كل
»
١٥ تشرين الاول ٢٠١٨
- "القضاء الاعلى": ما يصدر من تصريحات من شأنها إضعاف ثقة
»
جميع الحقوق محفوظة لـ ١٤ آذار
الأرشيف
-
خريطة الموقع
-
إتصل بنا