فاز النائبان آلان عون ومروان حماده بالتزكية لأمانة سر هيئة مكتب المجلس النيابي .





كما فاز كل من النواب ميشال موسى وسمير الجسر وهاغوب بقرادونيان بالتزكية ايضاً كمفوضين في مكتب المجلس.

المصدر : lbc

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