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انتخاب هيئة مكتب مجلس النواب
 
 
 
 
 
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١٦ تشرين الاول ٢٠١٨
 
فاز النائبان آلان عون ومروان حماده بالتزكية لأمانة سر هيئة مكتب المجلس النيابي .


كما فاز كل من النواب ميشال موسى وسمير الجسر وهاغوب بقرادونيان بالتزكية ايضاً كمفوضين في مكتب المجلس.
المصدر : lbc
 
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