الثلثاء في ١٦ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 11:18 ص
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الذهب لأعلى مستوى في شهرين
 
 
 
 
 
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١٦ تشرين الاول ٢٠١٨
 
ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر امس، مع بحث المستثمرين عن ملاذ بعد تراجع الأسهم الأوروبية فضلا عن أثر التوترات المتنامية بين القوى الغربية والسعودية.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 1226.50 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما قفز في وقت سابق بأكثر من 1% ليلامس أعلى مستوياته منذ 26 تموز/يوليو عند 1233.26 دولارا. وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 8.3 دولار، أو ما يعادل 0.68% لتسجل 1230.3 دولارا في التسوية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.2% إلى 838.25 دولار بعد ملامسة ذروته منذ 10 تموز/يوليو عند 850.10 دولار. وقفز البلاديوم 1.7% إلى 1083.90 دولار، بينما زادت الفضة نحو 1% إلى 14.69 دولار.
 
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