A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أفادت 'الوكالة الوطنية للاعلام” أن وقف اطلاق النار لم يصمد طويلا داخل مخيم المية ومية، حيث بقي عرضة للخروقات طوال الليل وحتى ساعات الفجر، بعدما تجددت الاشتباكات بين حركتي 'فتح” و”انصار الله” واستخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، واستمرت متقطعة حتى ساعات الفجر.



حيث شنت فتح اكثر من هجوم على معاقل أنصار الله التي حاول مقاتلوها التقدم على اكثر من محور. وأفيد عن سقوط نحو عشرين جريح في حصيلة أولية، فيما طاول الرصاص أماكن في مدينة صيدا لا سيما المحيطة بالمخيم وشل الحركة في عدد من الشوارع الرئيسية المواجهة للمخيم في وقت أعلن عدد من المدارس المحيطة اقفال ابوابها نظرا لتدهور الوضع.



وكان الاشكال وقع في مخيم المية ومية شرق صيدا بين احمد العابد التابع لحركة فتح والشهير بـ”بطاطا” وبين محمد حسين الملقب بـ” ألبي ” والذي ينتمي الى تنظيم انصار الله.



الإشكال توسع ليتخذ شكل اشتباكات عنيفة على اكثر من محور داخل المخيم لا سيما في مناطق التماس بين مواقع حركة فتح من جهة ومواقع أنصار الله من جهة ثانية.



وفيما تبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن التسبب بهذه الاشتباكات، افيد ان اجواء من الاحتقان كانت سادت العلاقة بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة على خلفية تراكم أحداث وملفات سياسية وامنية وقضائية تعود لفترات سابقة . المصدر : وطنية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر