الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان تفاؤل بحراك «بيت الوسط».. والعين على «لقاء بعبدا» A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال على إيقاع «العدّ العكسي» الذي وضعه رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري لولادة التشكيلة الائتلافية، سجّلت بداية الأسبوع انطلاقة متجددة في مشاورات التأليف تشي باتجاهات حاسمة في عملية التشكيل، حسبما تقاطعت التصريحات والتحليلات المُتصلة بقراءة سلسلة اللقاءات المتتابعة التي عُقدت في «بيت الوسط» أمس وأضفت أجواؤها على الساحتين السياسية والإعلامية تفاؤلاً بإيجابية حراك «بيت الوسط» مقروناً بترقب ما ستحمله الساعات المقبلة من نتائج في ضوء اللقاء المتوقع انعقاده بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف في قصر بعبدا.



وكان نهار «بيت الوسط» ومساؤه حافلين أمس باللقاءات والمشاورات المتمحورة حول ملف التأليف، وفي طليعتها اللقاء الذي عقده الرئيس المكلّف مع رؤساء الحكومات السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، بينما لفت تصريح وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال طلال أرسلان إثر لقائه الحريري مبدياً استعداده «لتسهيل مهمة الرئيس المكلّف في التشكيل» ولعقد لقاء يجمعه برئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط «برعاية الرئيس الحريري أو برعاية رئيس الجمهورية لإظهار عدم وجود أي نوايا للتحدي أو للكسر».



وإذ أفيد مساءً عن لقاء الرئيس المكلف في «بيت الوسط» وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، كان الحريري قد استقبل كذلك وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي الذي أعرب عن تفاؤل «القوات اللبنانية» باتجاه الأمور في ملف التأليف نحو «اتجاهات أكثر إيجابية»، آملاً أن تشهد الأيام المقبلة ولادة الحكومة العتيدة، وقال: «هناك عراقيل ومطبات لكن بالطريقة التي يعمل بها الرئيس الحريري من الممكن أن نصل إلى نتيجة تؤدي إلى إنتاج حكومة في وقت قريب». ورداً على سؤال، أجاب الرياشي: «الأمور متفق عليها تقريباً، وتبقى تفاصيل صغيرة بسيطة لها علاقة بالتركيبة بشكل عام وبإعادة النظر في تموضع بعض الحقائب بين مكوّن سياسي أو آخر».



وتزامناً، برز على خط التبريد بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، تعميم من رئيس التيار إلى محازبيه ومناصريه يطلب بموجبه باسيل «وقف الحملات الإعلامية ضد القوات (…) تفادياً لأي مساس بالمصالحة التي تمت والتي يجدّد التيار تمسكه بها مهما كلفت من تضحيات وأثمان» المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر