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الدولار يهبط بعد تسجيل مبيعات تجزئة دون التوقعات
 
 
 
 
 
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١٥ تشرين الاول ٢٠١٨
 
هبط الدولار الأمريكي يوم الاثنين بعد أن جاءت بيانات مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر أيلول دون توقعات خبراء اقتصاد، في الوقت الذي تعزز فيه العائد القياسي على السندات الأمريكية بعدما بلغ أعلى مستوى في سبع سنوات الأسبوع الماضي.

وارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بالكاد خلال سبتمبر أيلول مع تعافي مشتريات السيارات بدد أثره أكبر انخفاض خلال عامين في الإنفاق على المطاعم والحانات.

وزادت مبيعات التجزئة 0.1 بالمئة فقط خلال الشهر. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاعا نسبته 0.6 بالمئة.

وربحت عملات الملاذ الآمن الين الياباني والفرنك السويسري يوم الاثنين مع تراجع الأسهم في ظل زيادة التوترات بين القوى الغربية والمملكة العربية السعودية فضلا عن مجموعة من المخاوف أضرت بالأسهم العالمية الأسبوع الماضي.

وتتعرض السعودية لضغوط منذ اختفاء الصحفي البارز جمال خاشقجي المعارض للرياض والمقيم في الولايات المتحدة في الثاني من أكتوبر تشرين الأول بعد زيارته القنصلية السعودية في اسطنبول.

وجرى تداول الجنيه الاسترليني عند أدنى مستوى في أسبوع يوم الاثنين. وانخفضت العملة البريطانية في أحدث تعاملات 0.02 بالمئة إلى 1.3151 دولار.

وارتفع اليورو 0.13 مقابل العملة الأمريكية بالمئة إلى 1.1577 دولار. وانخفضت العملة الأمريكية 0.15 بالمئة مقابل نظيرتها اليابانية إلى 111.81 ين. ومقابل الفرنك، بلغت العملة الأمريكية 0.9880 دولار بانخفاض 0.33 بالمئة.
المصدر : Reuters
 
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