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الثلثاء في ١٦ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
11:59 م
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وول ستريت تهبط بقيادة أسهم التكنولوجيا
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١٥ تشرين الاول ٢٠١٨
أغلقت الأسهم الأمريكية منخفضة في ختام جلسة تعاملات متقلبة يوم الاثنين مع تعرض أسهم قطاع التكنولوجيا لضغوط جراء المخاوف المستمرة بشأن أسعار الفائدة وأرباح الشركات.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 89.44 نقطة، أو ما يعادل 0.35 بالمئة، إلى 25250.55 نقطة.
وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 16.35 نقطة، أو 0.59 بالمئة، إلى 2750.78 نقطة.
ونزل المؤشر ناسداك المجمع 66.15 نقطة، أو 0.88 بالمئة، إلى 7430.74 نقطة.
المصدر :
Reuters
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