الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان ارسلان: حاضر للقاء جنبلاط A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال استقبل الرئيس سعد الحريري وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال طلال أرسلان الذي قال على الأثر: "أشكر الرئيس الحريري على هذا اللقاء، الذي أعتبره مثمرا، كما أشكر حرصه الدائم على وحدة اللبنانيين وتماسكهم، وما يمثل الرئيس الحريري من جمع كل الأفرقاء اللبنانيين بغض النظر عن التنوع السياسي الموجود في البلد، وبالتالي هو رئيس حكومة لكل لبنان، وليس لفريق على حساب آخر".



وأضاف: "تداولنا مع دولته في بعض التفاصيل، وسأقول بكل صراحة أن واجباتنا أن ندعم موقف الرئيس الحريري ونسهّل مهمته في التشكيل، إنما ليس على حساب إلغائنا من الوجود. وأمام هذا الواقع، أبلغت الرئيس الحريري أن أول تنازل قمنا به، أننا قبلنا بمبدأ عدم وجودي الشخصي في الحكومة، ثم قبلنا، وتسهيلا منا للحكومة، أن نسمي حزبيين ديمقراطيين في الحكومة، ثم قدمنا ثالث تنازل بأننا على استعداد لأن نسمي أصحاب كفاءة دروز قريبين منا من خارج الحزب الديمقراطي اللبناني بل مناصرين له. أكثر من ذلك، لست قادرا على أن أقدم في هذا الموضوع، لا من قريب ولا من بعيد. وأنا أيضا للتسهيل، أبلغت الرئيس الحريري أنه لا نوايا لدينا على الإطلاق، لا لكسر أحد ولا لتنفيذ كلام على حساب أحد، وليست لدينا نوايا بأن نظهر أن أحدا ربح وآخر خسر. نحن مع أن يربح الكل، ولسنا مع كسر أحد على الإطلاق. وكرامة دولة الرئيس، أبلغته وسأعلن الآن أنني حاضر لأي لقاء يجمع بيني وبين وليد بيك جنبلاط، برعاية الرئيس الحريري، وليست لدي مشكلة في ذلك، أو برعاية فخامة رئيس الجمهورية، لإظهار نوايانا بأننا لسنا مع مبدأ، لا التحدي ولا الكسر، إنما ليسمح لنا الجميع، فنحن لن نسمح لأحد أن يفكر ولو تفكيرا بإلغائنا من الخارطة السياسية الموجودة في البلد. هذا حق طبيعي لنا بوجودنا التاريخي وما نمثل في الجبل، وعلى المستوى الدرزي العام. يدنا ممدودة للجميع، وللوفاق والمصالحة وعدم التشنج وإعادة الأمور إلى نصابها، ضمن إطار الاحترام المتبادل، وضمن احترام قواعد حفظ الجميع، لأنه في النهاية هذه الحكومة، كما عبّر فخامة رئيس الجمهورية وقالها بوضوح، أنها حكومة وحدة وطنية، والرئيس الحريري عبّر عن ذلك ايضا، وهو يرمز لوحدة اللبنانيين، وقد شدد على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية. وطالما أنها كذلك، فلا يمكن أن نكون نحن خارجها، لا من قريب ولا من بعيد. وكما أن التنوع موجود في كل الطوائف اللبنانية، فإننا كطائفة درزية عريقة في هذا البلد، فإن هذه الطائفة فيها تنوع ويجب أن يمثَّل".



سئل: هذا يعني أن المشكلة الدرزية لم تحل، بعكس ما قيل في الأيام الماضية؟



أجاب: ما صدر في الأيام الماضية في هذا الموضوع لا يجعلني أعتبر أن هذه المشكلة حُلت بل لا زال يتم التداول في هذا الموضوع.



سئل: هل الحزب الاشتراكي يرفض توزير مقربين منكم؟ أين تقع المشكلة اليوم؟



أجاب: هذا السؤال يوجه للحزب الاشتراكي.



سئل: قيل قبلا أن رئيس مجلس النواب يمكن أن يطرح أسماء توافقون عليها؟



أجاب: للتذكير، لقد صرحت يوم الاثنين الماضي أننا، فتحا للمجال للبحث الجدي في هذا الموضوع، مستعدون أن نقدم خمسة أسماء للحكومة لفخامة رئيس الجمهورية والرئيس بري والرئيس الحريري، وأن يتم انتقاء أحد هذه الأسماء.



سئل: هل العقدة هي أن وليد بيك يرفض أن تشارك أنت في التسمية؟



أجاب: هذا السؤال يوجه له. أنا قلت ما لدي، وأكثر من ذلك، بكل صراحة وموضوعية وشفافية، لا أستطيع أن أقدم أكثر مما قدمت للحكومة. أنا أعتبر نفسي ضحيت وتنازلت كثيرا، ولا أحد يطلب مني شيئا على الإطلاق.



سئل: ما المطلوب منك اليوم؟



أجاب: أكثر مما فعلت لا أستطيع أن أفعل.



سئل: ما كان رد الرئيس الحريري على طلبك لقاء وليد بيك برعايته؟ هل أبدى تجاوبا في هذا الإطار؟



أجاب: المجالس بأماناتها، لا أستطيع أن أقول سوى ما قلت، وليقل الرئيس الحريري ما يريد في هذا الموضوع. لكني شهدت كل احترام من الشيخ سعد وكل التفهم والشفافية والصدق بالتعاطي بكل ملف الحكومة، وليس فقط في موضوعنا. وهو حريص على أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية يرأسها في عهد الرئيس ميشال عون، تجمع ولا تفرق بين اللبنانيين، بغض النظر من هم وما هي طوائفهم ومذاهبهم. هو مع الجمع وليس مع التفرقة، وعلينا جميعا أن نساعده في مهمته بالبلد ونسهلها، ضمن القواعد التي وضعها هو، وهي حكومة وحدة وطنية. وأنا أعتبر أنني قدمت ما أستطيع مما طُلب مني عبر فخامة رئيس الجمهورية والشيخ سعد، أكثر من ذلك لا أستطيع أن أقدم.



سئل: لكن هذا الجو ينسف الجو الإيجابي بأنك قبلت بالتنازل عن التوزير لصالح اسم مقرب منك؟



أجاب: هل هذه عقدة؟ هذا يجب أن يكون تسهيلا، وهذا بمفهومي تسهيل كبير جدا. في البداية كان يجب ألا أتساهل بألا يكون هذا الوزير حزبي، وتساهلت. رضينا أن يكون مناصرا، أكثر من ذلك لا أحد يطلب مني تنازلا. وإذا كان الإلغاء عنوان التفاؤل، فليخيطوا بغير هذه المسلة. أنا استطيع أن أفعل أي شيء، لكن ليس أن أقبل بإلغاء شريحة كبيرة من المجتمع في الجبل وكل المناطق التي لنا تواجد فيها، على قاعدة أننا إذا كنا نطالب بحقنا، كباقي الأطراف في البلد، يكون ذلك عرقلة. حكومة وحدة وطنية تكون لها مواصفات الوحدة الوطنية والتنوع في كل الطوائف والمذاهب اللبنانية، وبالتالي من حقنا الطبيعي أن يطال هذا التنوع شريحة كالطائفة الدرزية الأساسية في البلد، والتي فيها تنوع واضح وصريح، وكل من لا يقبل بمبدأ وفكرة التنوع يكون هو الذي يعطل، وليس الذي يطالب بحكومة وحدة وطنية وشراكة حقيقية يكون هو من يعطل.



غولدمان ساكس



كذلك التقى الرئيس الحريري وفدا من شركة "غولدمان ساكس" برئاسة ألكسندر الريس وعرض معه للبيئة الاستثمارية في لبنان.

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