الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان الحريري يؤكد تضامنه الكامل مع السعودية في وجه كل الحملات التي تستهدفها A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال اكد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تضامنه مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الحملات التي تستهدفها، وقال في تصريح له: أن المكانة التي تحتلها السعودية في المجتمعين العربي والدولي يضعها في مصاف الدول المركزية المؤتمنة على استقرار المنطقة ونصرة القضايا العربية لافتا الى ان الحملات التي تنال منها تشكّل خرقاً لهذا الاستقرار ودعوة مرفوضة لجر المنطقة نحو المزيد من التطورات السلبية.



بدوره ابدى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان اسفه أمام زواره لما تتعرض له المملكة العربية السعودية من سهام حاقدة وخبيثة تهدف للنيل من سياستها الحكيمة والرشيدة.



وأشار المفتي دريان الى ان حملة الابتزاز السياسي على المملكة قبلة المسلمين فيها استفزاز و تحدي لمشاعر أكثر من مليار مسلم.



واضاف انه من المؤكد أن شعوب العالم العربي والإسلامي ستقف مع المملكة العربية السعودية وستكون بالمرصاد بوجه حملات الابتزاز السياسي.



من جهته ثمن الرئيس فؤاد السنيورة خطوة تشكيل لجنة تحقيق سعودية تركية تتولى كشف ملابسات قضية اختفاء الصحافي جمال الخاشقجي في تركيا، والتي يحاول البعض استغلالها للاصطياد في الماء العكر وتوجيه سهامه الى المملكة العربية السعودية ودورها العربي وفي العالم.



واعتبر الرئيس السنيورة ان المملكة كانت وطوال تاريخها حريصة على سيادتها وقرارها الحر ومنارة للاعتدال والتبصر في السياسات العربية والعلاقات الدولية وركنا عربيا اساسيا داعياً الى تجنب الاتهامات غير المثبتة في قضية الخاشقجي وضرورة التركيز على الحقائق لا على الشائعات والاعيب بعض الاعلام. المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر