الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار إقتصاد سوق السعودية تقفز 4% لتمحو كامل خسائر الأمس A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال عوضت سوق الأسهم السعودية يوم الإثنين خسائر الجلسة التي سبقتها، وعوضت أيضا جزءا من خسائر جلسة الخميس، بارتفاعها بأكثر من 4% وسط قيم سيولة قوية تجاوزت 6 مليارات ريال.



وتعتبر قيم التداول في جلسة الإثنين مشابهة لتلك في الجلسة السابقة، أي أن ما خرج من السوق يوم الأحد عاد إليها بعد وصول تقييمات الأسهم لمستويات جذابة للشراء.



وتراجع مكرر الربحية في جلسة الأحد إلى 14 مرة مع وصول مؤشر السوق السعودية إلى 7 آلاف نقطة، وهو ما جعل من الكثير من الأسهم جذابة للمستثمرين. ومع ارتفاعات السوق، عاد مكرر الربحية ليرتفع الى 16مرة نهاية جلسة الإثنين.



وبالنظر إلى القطاع الرئيسي في سوق الأسهم السعودية وهو قطاع المواد الأساسية، فنلاحظ أن 4 شركات سجلت ارتفعات بالحد الأقصى أي بنحو 10% وكان على رأسها عملاق صناعة الأسمدة شركة سافكو .



أما جوهرة قطاع البتروكيماويات سابك فقد ارتفعت بـ 3.7%. وفي القطاع المصرفي الذي يضم 12 بنكا سجل سهم البنك العربي الوطني أكبر ارتفاعات بـ 8.6% تلاه بنك البلاد فبنك الجزيرة.



أما أكبر بنك من حيث الأصول في السعودية وهو البنك الأهلي التجاري فقد ارتفع بنحو 4.7%.



وبحسب المحللين، لم تتغير العوامل الأساسية للشركات المدرجة فهي شركات رابحة بنهاية المطاف، وتراجع أسهمها بحدة لم ولن يغير في ارباحها أو في سير عملها، بل على العكس ستصبح أسهمها رخيصة تجذب المستثمرين، وهو ما حصل.



وصعد المؤشر الرئيسي للسوق بنحو 300 نقطة، ليتجاوز مستوى 7567 نقطة، ومع هذا الصعود تكون السوق قد عوضت خسائر الأمس وتجاوزتها صعودا بنحو 50 نقطة إضافية.



واقتصر التراجع على سهم واحد فقط في السوق السعودية بنهاية الجلسة. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر