

ترأس وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده اجتماعا لمتابعة المكونات التي نص عليها قانون القرض المخصص لأغراض التربية S2R2، والذي ركز على دراسة الحاجات التي ستلبيها مكونات هذا القرض والهبة المخصصين لتحسين أداء التربية وتطوير المناهج التربوية، وذلك في حضور فريق عمل مؤسسة أوكسفورد المكلفة التدقيق الخارجي، وبمشاركة المدير العام للتربية فادي يرق ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان وفريق عمل أوكسفورد والبنك الدولي المشرف على القرض وممثلي الجهة الواهبة.



وناقش المجتمعون توزيع المهام بين المؤسسات وتحديد الأولويات والتواصل مع الإدارات القائمة، وإعداد تقرير عن كيفية رفع قدرات الإدارة ورفدها بالموارد البشرية المتخصصة وفق الحاجات المحددة في قانون القرض.



وسوف تضع مؤسسة أوكسفورد تقريرها للمرحلة الأولى الذي يلحظ الحاجات الأساسية والفورية تمهيدا لانطلاق الأعمال في المكونات الملحة، ومن ثم المتابعة تدريجا في المراحل اللاحقة.



كذلك ناقش المجتمعون توصيفات الوظائف التخصصية وروزنامة تنفيذ المراحل بناء على الأولويات.

