قال وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز إنه صنف خمس جماعات منها حزب الله اللبنانية و(إم.إس-13) على أنها جماعات للجريمة العابرة للحدود وإن تلك الجماعات ستواجه تحقيقات وإجراءات قضائية أكثر صرامة.



وأضاف سيشنز أن باقي الجماعات هي سينالوا وجولفو وخاليسكو نويفا جينيراسيون.