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"حزب الله".. جماعة للجريمة المنظمة العابرة للحدود
 
 
 
 
 
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١٥ تشرين الاول ٢٠١٨
 
قال وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز إنه صنف خمس جماعات منها حزب الله اللبنانية و(إم.إس-13) على أنها جماعات للجريمة العابرة للحدود وإن تلك الجماعات ستواجه تحقيقات وإجراءات قضائية أكثر صرامة.

وأضاف سيشنز أن باقي الجماعات هي سينالوا وجولفو وخاليسكو نويفا جينيراسيون.
المصدر : Reuters
 
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