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الاثنين في ١٥ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
07:32 م
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لبنان
"حزب الله".. جماعة للجريمة المنظمة العابرة للحدود
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١٥ تشرين الاول ٢٠١٨
قال وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز إنه صنف خمس جماعات منها حزب الله اللبنانية و(إم.إس-13) على أنها جماعات للجريمة العابرة للحدود وإن تلك الجماعات ستواجه تحقيقات وإجراءات قضائية أكثر صرامة.
وأضاف سيشنز أن باقي الجماعات هي سينالوا وجولفو وخاليسكو نويفا جينيراسيون.
المصدر :
Reuters
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