إستقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق، وفدا من مكتب "مجلس الكتاب بالعدل" برئاسة جوزف بشارة والأعضاء محمد محيو، نسرين ايوب، وليم فخري وحسين حرب، في حضور المدير العام للأحوال الشخصية العميد الياس الخوري.



بشارة

وقال بشارة بعد اللقاء: "تم التباحث في آليات التعامل بين مجلس الكتاب العدل ومديرية الأحوال الشخصية ودوائر وزارة الداخلية الأخرى، خصوصا في ما يتعلق بمكافحة التزوير، وفتح قنوات التواصل مع دوائر الأحوال الشخصية للتثبت من صحة الأوراق الثبوتية، إضافة إلى توضيح آليات نص عليها قانون السير الأخير، في ما يتعلق بوكالات وقيادة بيع السيارات، وذلك بالتعاون مع هيئة إدارة السير والمركبات والآليات".



أضاف: "وضعنا المشنوق في أجواء مبادرة مجلس كتاب العدل، وهو أبدى كل التعاون وفتح مديريات الوزارة لتسهيل عملنا، ووضعنا في أجواء مكننة قيود الأحوال الشخصية وإمكانيات التعاون المفتوحة في هذا المجال، وستستكمل مع المعنيين في الوزارة بما يحفظ حقوق المواطنين".