العضوية
ابحث
تسجيل الدخول
إسم المستخدم
كلمة المرور
إنشاء حساب جديد
نسيت كلمة المرور ؟
ثورة الأرز
شهداء ١٤ آذار
أهداف ١٤ آذار
إنجازات ١٤ آذار
أحزاب ١٤ آذار
أخبار
تصريحات
لقاءات
نشاطات
المحكمة
تقارير
تطورات
لبنان
الصحف اليوم
العرب
العالم
إقتصاد
متفرّقات
أمن
خاص
مقابلات
وثائق
كتاب ١٤ آذار
شباب ١٤ آذار
مقالات صحفية
قانون ٠٩
لائحة ١٤ آذار
الدوائر الإنتخابية
متابعات وتطوّرات
النتائج
بيانات
صوتيات
فيديو
ألبوم الصور
استمع مباشرة
العضوية
النشرة الإلكترونية
عيون ١٤ آذار
كاريكاتور
إستطلاعات الرأي
Notifier
روابط
شبيب أشرف على زرع 800 من أغراس الأشجار في حرج بيروت
باسيل زار الضاحية لثلاث ساعات ونصرالله لتشكيل سريع
كرم: ما نفع عودة التواصل وباسيل لا يتعاطى بـ”ايجابية”؟
ترمب: الملك سلمان نفى أي معرفة لما حدث لخاشقجي
الفرزلي: لتقديم اقتراح قانون لانشاء نفق حمانا شتورا
"الداخلية" تحوّل 700 مليار الى البلديات.. والسبب؟
الاتحاد الاوروبي "يكثف" استعداداته لاحتمال عدم التوصل الى اتفاق حول بريكست
احتجاز رهينة وإطلاق نار.. والشرطة الألمانية تغلق المنطقة
إيران تنفي خبر إخلاء سفارتها في أنقرة إثر تهديدات
استشهاد فلسطيني بعد محاولته طعن جندي في الضفة
لجنة الشؤون الخارجية تلتقي الجمعة وفداً برلمانياً فرنسياً
فنيانوس تابع المطالب الإنمائية لمنطقة بعلبك
مشروع ' صيدا بتعرف تفرز ' ينطلق!
ميغان ماركل حامل... قصر كنسينغتون يُعلن الخبر السارّ
السفير الإماراتي التقى بخاري: لا أحد يستطيع المسّ بموقع المملكة ومكانتها
22 نازحا سوريا في شبعا يعودون إلى سوريا
إقالة قائد كبير في الحرس الثوري بعد تجمع احتجاجي مثير
الحريري التقى سفير كوريا الجنوبية ودو فريج وعيسى
كنعان بعد لجنة المال: وافقنا مبدئياً على اعتماد الـ٧٥ مليار للدواء بانتظار استكمال الملف من الوزارة
بري دعا اللجان الى جلسة مشتركة في 18 الحالي
تعديل كبير على خاصية حذف الرسائل في واتساب
إسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة
اللواء إبراهيم: العمل على تصدير المنتجات اللبنانية عبر المصنع إلى معبر نصيب
الدفعة الخامسة من النازحين السوريين تغاد رمعبر العبودية الى حمص وريفها
توضيح بشأن قرار منع التداول بمنتجات أفران فرحات
استدعاء هشام حداد للتحقيق !
عون: معبر نصيب سيُنعش مختلف القطاعات الإنتاجية اللبنانية
تعديل كبير على خاصية حذف الرسائل في واتساب
الكويت: نرفض كل ما يمس بمكانة السعودية المعهودة
الذهب قرب ذروة 12 أسبوعاً
الاثنين في ١٥ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
04:36 م
-- إختر حزبك المفضل --
الحزب التقدمي الإشتراكي
حركة اللبنانيين الأرمن الأحرار
حزب الكتائب اللبنانية
تيار المستقبل
حزب الوطنيين الأحرار
حركة اليسار الديموقراطي
حركة التغيير
حزب القوات اللبنانية
حزب الهنشاك الإشتراكي الديموقراطي
حزب الرامغفار
الصفحة الرئيسية
ستديو الأخبار
لبنان
لجنة الشؤون الخارجية تلتقي الجمعة وفداً برلمانياً فرنسياً
A
A
A
أنشر علي فايس بوك
إطبع المقال
إحفظ المقال
أرسل المقال
١٥ تشرين الاول ٢٠١٨
أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب ياسين جابر في بيان ان لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية تلتقي في الاولى من بعد ظهر يوم الجمعة في 26 الحالي، وفدا من لجنة الشؤون الخارجية في مجلسي النواب والشيوح الفرنسيين.
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون
مسجلاً
أو
إضغط هنا للتسجيل
تعليقات سابقة
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
أخبار متعلقة
١٥ تشرين الاول ٢٠١٨
- شبيب أشرف على زرع 800 من أغراس الأشجار في حرج بيروت
»
١٥ تشرين الاول ٢٠١٨
- الفرزلي: لتقديم اقتراح قانون لانشاء نفق حمانا شتورا
»
١٥ تشرين الاول ٢٠١٨
- "الداخلية" تحوّل 700 مليار الى البلديات.. والسبب؟
»
١٥ تشرين الاول ٢٠١٨
- فنيانوس تابع المطالب الإنمائية لمنطقة بعلبك
»
١٥ تشرين الاول ٢٠١٨
- مشروع ' صيدا بتعرف تفرز ' ينطلق!
»
١٥ تشرين الاول ٢٠١٨
- السفير الإماراتي التقى بخاري: لا أحد يستطيع المسّ
»
١٥ تشرين الاول ٢٠١٨
- 22 نازحا سوريا في شبعا يعودون إلى سوريا
»
١٥ تشرين الاول ٢٠١٨
- كنعان بعد لجنة المال: وافقنا مبدئياً على اعتماد الـ٧٥
»
جميع الحقوق محفوظة لـ ١٤ آذار
الأرشيف
-
خريطة الموقع
-
إتصل بنا