أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب ياسين جابر في بيان ان لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية تلتقي في الاولى من بعد ظهر يوم الجمعة في 26 الحالي، وفدا من لجنة الشؤون الخارجية في مجلسي النواب والشيوح الفرنسيين.

