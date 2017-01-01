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"الداخلية" تحوّل 700 مليار الى البلديات.. والسبب؟
 
 
 
 
 
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١٥ تشرين الاول ٢٠١٨
 
وقّع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مشروع مرسوم توزيع عائدات "الصندوق البلدي المستقلّ" عن العام 2017، والبالغة 700 مليار ليرة لبنانية، وأحال مشروع المرسوم إلى وزارة المالية.
 
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