العضوية
ابحث
تسجيل الدخول
إسم المستخدم
كلمة المرور
إنشاء حساب جديد
نسيت كلمة المرور ؟
ثورة الأرز
شهداء ١٤ آذار
أهداف ١٤ آذار
إنجازات ١٤ آذار
أحزاب ١٤ آذار
أخبار
تصريحات
لقاءات
نشاطات
المحكمة
تقارير
تطورات
لبنان
الصحف اليوم
العرب
العالم
إقتصاد
متفرّقات
أمن
خاص
مقابلات
وثائق
كتاب ١٤ آذار
شباب ١٤ آذار
مقالات صحفية
قانون ٠٩
لائحة ١٤ آذار
الدوائر الإنتخابية
متابعات وتطوّرات
النتائج
بيانات
صوتيات
فيديو
ألبوم الصور
استمع مباشرة
العضوية
النشرة الإلكترونية
عيون ١٤ آذار
كاريكاتور
إستطلاعات الرأي
Notifier
روابط
استشهاد فلسطيني بعد محاولته طعن جندي في الضفة
لجنة الشؤون الخارجية تلتقي الجمعة وفداً برلمانياً فرنسياً
فنيانوس تابع المطالب الإنمائية لمنطقة بعلبك
مشروع ' صيدا بتعرف تفرز ' ينطلق!
ميغان ماركل حامل... قصر كنسينغتون يُعلن الخبر السارّ
السفير الإماراتي التقى بخاري: لا أحد يستطيع المسّ بموقع المملكة ومكانتها
22 نازحا سوريا في شبعا يعودون إلى سوريا
إقالة قائد كبير في الحرس الثوري بعد تجمع احتجاجي مثير
الحريري التقى سفير كوريا الجنوبية ودو فريج وعيسى
كنعان بعد لجنة المال: وافقنا مبدئياً على اعتماد الـ٧٥ مليار للدواء بانتظار استكمال الملف من الوزارة
بري دعا اللجان الى جلسة مشتركة في 18 الحالي
تعديل كبير على خاصية حذف الرسائل في واتساب
إسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة
اللواء إبراهيم: العمل على تصدير المنتجات اللبنانية عبر المصنع إلى معبر نصيب
الدفعة الخامسة من النازحين السوريين تغاد رمعبر العبودية الى حمص وريفها
توضيح بشأن قرار منع التداول بمنتجات أفران فرحات
استدعاء هشام حداد للتحقيق !
عون: معبر نصيب سيُنعش مختلف القطاعات الإنتاجية اللبنانية
تعديل كبير على خاصية حذف الرسائل في واتساب
الكويت: نرفض كل ما يمس بمكانة السعودية المعهودة
الذهب قرب ذروة 12 أسبوعاً
السنيورة يثمّن خطوة تشكيل لجنة تحقيق في قضية اختفاء خاشقجي
الجيش الوطني اليمني يتمركز قرب منزل زعيم الحوثيين بصعدة
130 عائلة خطفها داعش من دير الزور.. "مصيرهم مجهول
خطأ يحرج الخارجية الأميركية ويدفعها للاعتذار
زهرا: لإبقاء الخلاف في الإطار السياسي وعدم نبش الماضي
دريان: الابتزاز السياسي للسعودية تحد لمشاعر أكثر من مليار مسلم
أسعار النفط تصعد بشكل حاد
الاتحاد الأوروبي يحقق مع تويتر بسبب الخصوصية
ابي اللمع: غالبية التوظيفات غير منتجة وتثقل الخزينة
الاثنين في ١٥ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
03:02 م
-- إختر حزبك المفضل --
الحزب التقدمي الإشتراكي
حركة اللبنانيين الأرمن الأحرار
حزب الكتائب اللبنانية
تيار المستقبل
حزب الوطنيين الأحرار
حركة اليسار الديموقراطي
حركة التغيير
حزب القوات اللبنانية
حزب الهنشاك الإشتراكي الديموقراطي
حزب الرامغفار
الصفحة الرئيسية
ستديو الأخبار
لبنان
22 نازحا سوريا في شبعا يعودون إلى سوريا
A
A
A
أنشر علي فايس بوك
إطبع المقال
إحفظ المقال
أرسل المقال
١٥ تشرين الاول ٢٠١٨
انطلقت من بلدة شبعا حافلتين تقلان 22 فردا من النازحين الذين قرروا العودة الطوعية من شبعا ومن باقي قرى العرقوب الى قراهم في سوريا.
واقلت الحافلة الأولى النازحين الى بيت جن ومزرعتها في المقلب الشرقي لجبل الشيخ أما الثانية فنوجهت الى دمشق.
هذا بالاضافة الى ثلاث سيارات بيك اب تقل امتعتهم، وذلك عبر راشيا الوادي وصولا إلى نقطة المصنع عند الحدود اللبنانية السورية.
وتأتي هذه العودة الطوعية في ظل إجراءات أمنية اتخذها الأمن العام اللبناني.
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون
مسجلاً
أو
إضغط هنا للتسجيل
تعليقات سابقة
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
أخبار متعلقة
١٥ تشرين الاول ٢٠١٨
- لجنة الشؤون الخارجية تلتقي الجمعة وفداً برلمانياً
»
١٥ تشرين الاول ٢٠١٨
- فنيانوس تابع المطالب الإنمائية لمنطقة بعلبك
»
١٥ تشرين الاول ٢٠١٨
- مشروع ' صيدا بتعرف تفرز ' ينطلق!
»
١٥ تشرين الاول ٢٠١٨
- السفير الإماراتي التقى بخاري: لا أحد يستطيع المسّ
»
١٥ تشرين الاول ٢٠١٨
- كنعان بعد لجنة المال: وافقنا مبدئياً على اعتماد الـ٧٥
»
١٥ تشرين الاول ٢٠١٨
- بري دعا اللجان الى جلسة مشتركة في 18 الحالي
»
١٥ تشرين الاول ٢٠١٨
- عون: معبر نصيب سيُنعش مختلف القطاعات الإنتاجية
»
١٥ تشرين الاول ٢٠١٨
- دريان: الابتزاز السياسي للسعودية تحد لمشاعر أكثر من
»
جميع الحقوق محفوظة لـ ١٤ آذار
الأرشيف
-
خريطة الموقع
-
إتصل بنا