انطلقت من بلدة شبعا حافلتين تقلان 22 فردا من النازحين الذين قرروا العودة الطوعية من شبعا ومن باقي قرى العرقوب الى قراهم في سوريا.



واقلت الحافلة الأولى النازحين الى بيت جن ومزرعتها في المقلب الشرقي لجبل الشيخ أما الثانية فنوجهت الى دمشق.



هذا بالاضافة الى ثلاث سيارات بيك اب تقل امتعتهم، وذلك عبر راشيا الوادي وصولا إلى نقطة المصنع عند الحدود اللبنانية السورية.



وتأتي هذه العودة الطوعية في ظل إجراءات أمنية اتخذها الأمن العام اللبناني.