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فنيانوس تابع المطالب الإنمائية لمنطقة بعلبك
 
 
 
 
 
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١٥ تشرين الاول ٢٠١٨
 
حضر وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس في المجلس النيابي اليوم اجتماعا انمائيا لمنطقة البقاع، دعا اليه نواب البقاع برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي وفي حضور نواب البقاع ووزيري الصناعة حسين الحاج حسن والزراعة غازي زعيتر، وتناول الاجتماع تأمين الانارة الدائمة والمستمرة لطريق ضهر البيدر الدولية وإجراء التخطيطات اللازمة للطريق، ومعالجة أقنية تصريف مياه الامطار على الطريق المذكور.

ولفت فنيانوس الى ان "الوزارة تعطي أهمية قصوى وعناية كاملة لتأهيل الطريق الدولية وصيانتها، لناحية الانارة والتخطيط حفاظا على السلامة العامة".

واشار الى ان الوزارة قامت بتنظيف كل قنوات تصريف مياه الامطار على الطريق المذكور، كما ان صيانة شبكة الإنارة مؤمنة، ولكن المشكلة تكمن في تأمين التغذية الدائمة لها.

واتفق المجتمعون على التواصل مع مؤسسة كهرباء لبنان لدرس مدى إمكان تأمين التغذية الدائمة.

لقاءات

والتقى فنيانوس في مكتبه بعد ظهر اليوم المدير العام لوزارة البيئة برج هاتجيان، وتناول شؤونا إنمائية مناطقية مع كل من النائب اسطفان الدويهي، ثم مع النائب وليد البعريني، ورئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين.
 
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