أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن موازنات الدواء يتم تجاوزها سنوياً، وسأل:"لماذا لا نرتقب بشفافية اذاً كلفة ادوية السرطان والادوية المستعصية؟" معتبرا أن هذا الأمر مسؤولية الحكومة لا الوزارة وحدها.



وأشار كنعان الى أن لجنة المال والموازنة "وافقت مبدئياً على اعتماد الـ٧٥ مليار للدواء بانتظار استكمال الملف من قبل وزارة الصحة الاربعاء"، مشددا على ضرورة "ترقب العجز للمرة المقبلة واحترام الاصول".



وبملف التوظيف في الادارات العامة، قال كنعان:"تسلمت تقرير مجلس الخدمة المدنية حول التوظيف وانتظر تقرير التفتيش وسأعقد جلسة خاصة لا تستثني احدا وسنضع الحقائق امام الناس ونفضح كل تجاوز ولتتحمل كل الكتل المسؤولية".