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دريان: الابتزاز السياسي للسعودية تحد لمشاعر أكثر من مليار مسلم
 
 
 
 
 
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١٥ تشرين الاول ٢٠١٨
 
أبدى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أسفه "لما تتعرض له المملكة العربية السعودية من سهام حاقدة وخبيثة تهدف للنيل من سياستها الحكيمة والرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان الشجاع في مواقفه والمعروف في قراراته الصائبة في حماية المملكة بلد الحرمين الشريفين من أي اهتزاز امني أو سياسي، وعمله الدؤوب على نشر ثقافة الاعتدال والتسامح الديني والتعايش السلمي بين الأديان، ومكافحته للفساد".

وأكد المفتي دريان أمام زواره "أن حملة الابتزاز السياسي على المملكة قبلة المسلمين فيها استفزاز وتحد لمشاعر أكثر من مليار مسلم، كما أن دور المملكة في نشر ثقافة الاعتدال ومحاربة التطرف والتعاون مع دول العالم في محاربة الإرهاب وإحباط عمليات كانت تستهدف دولا غربية محل تقدير العالم المتحضر، ومن المؤكد أن شعوب العالم العربي والإسلامي ستقف مع المملكة العربية السعودية وستكون بالمرصاد في وجه حملات الابتزاز السياسي".

وختم بالقول: "حمى الله السعودية وشعبها الشقيق".
المصدر : وطنية
 
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