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أسعار النفط تصعد بشكل حاد
 
 
 
 
 
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١٥ تشرين الاول ٢٠١٨
 
صعدت العقود الآجلة للنفط بشكل حاد بسبب مخاوف بشأن الإمدادات، إضافة إلى تلقي أسواق النفط دعما في أعقاب بيانات أظهرت أن كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في سبتمبر أيلول للمرة الأولى منذ ست سنوات، قبل أن يبدأ فرض العقوبات الأميركية على طهران في نوفمبر تشرين الثاني.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 98 سنتا أو 1.22 في المئة إلى 81.41 دولار للبرميل وبذلك يكون في طريقه لتحقيق أكبر مكسب يومي منذ التاسع من أكتوبر تشرين الأول.

وقفزت العود الآجلة للخام الأميركي 80 سنتا أو 1.12 في المئة إلى 72.15 دولار للبرميل، لتواصل مكاسب بعد خسائر فادحة

وكتب وانغ شياو رئيس بحوث النفط في جوتاي جونان فيوتشرز في مذكرة بحثية "عبر السوق مرة أخرى عن قلقه من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مما أدى إلى ارتفاع الأسعار".
المصدر : skynews'
 
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