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الاحد في ١٤ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
07:59 م
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سليمان: "الأشغال" شغلهم الشاغل...
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١٤ تشرين الاول ٢٠١٨
غرّد الرئيس العماد ميشال سليمان، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "الأشغال هي الشغل الشاغل للمتحاصصين".
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