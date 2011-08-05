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سليمان: "الأشغال" شغلهم الشاغل...
 
 
 
 
 
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١٤ تشرين الاول ٢٠١٨
 
غرّد الرئيس العماد ميشال سليمان، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "الأشغال هي الشغل الشاغل للمتحاصصين".
 
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