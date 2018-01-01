الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان قباني: للتدخل السريع لوضع حد للعبث الهزلي بمعتقداتنا وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال استنكر المفتي الشيخ محمد رشيد قباني، في بيان، "تطاول بعض أجهزة الإعلام المرئية اللبنانية ومنها حاليا برنامج "قدح وجم" في قناة الجديد NTV، على الرموز والمعتقدات الدينية الإسلامية، بعبارات هزلية انتقائية لا تخلو من قرائن قدح وذم سياسي ديني شيعي سني لحساب طائفة على طائفة، ما يثير النعرات الطائفية وينكؤها من جديد على خلفيات وممارسات مذهبية سابقة لا تزال جراحها تنكأ باستمرار بهكذا ممارسات مذهبية وهزلية".



أضاف: "ويأتي في هذا المجال اليوم السبت 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2018م مساء، برنامج "قدح وجم" الهزلي الذي يقدمه "شربل خليل" في قناة الجديد NTV اللبنانية ليصب الزيت على النار في أغنية هزلية يقول فيها: "ولو بدنا سيدنا يحج الكعبة بتشرف لعندو" ظنا من المغني الهزلي أنه يمدح السيد حسن نصرالله "بمجيء الكعبة لعندو"، في حين أن المغني يستصغر بذلك بقصد أو بغير قصد كعبة المسلمين في مكة المكرمة التي يحج إليها مسلمو العالم ولا تشرف هي إلى مخلوق كائنا من كان، وقد عرض المغني بأغنيته الهزلية هذه الكعبة المشرفة في مكة المكرمة للاستصغار والاستهزاء والسخرية بما يشتمل على "القدح والذم" حسب اسم برنامجه الهزلي "قدح وجم".



وختم: "إن مفتي الجمهورية اللبنانية السابق الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني، إذ يحـذر من مغبة تطاول برنامج "قدح وجم" الهزلي في قناة الجديد NTV المرئية على الكعبة المشرفة في مكة المكرمة وقبلة المسلمين في العالم في صلواتهم اليومية، يطلب من الأجهزة والمراجع المختصة: القضائية بشخص مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، والأمنية بشخص مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، والأمن الداخلي بشخص مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، التدخل السريع لوضع حد للعبث الهزلي بمعتقداتنا الدينية الإسلامية وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية في برنامج "قدح وجم" الهزلي في قناة الجديد NTV الفضائية اللبنانية المرئية، وفي القنوات الفضائية المرئية الأخرى بين وقت وآخر، وذلك حرصا على أمن وسلامة واستقرار لبنان وعدم إثارة وتحريض أبنائه". المصدر : وطنية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر