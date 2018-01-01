تعمل دار سك العملة الملكية البريطانية على إصدار بطاقة ائتمان موجهة للأثرياء جدا فقط، حيث بدأ عرضها على الأثرياء حاليا على الرغم من أنها ليست جاهزة حتى الآن.



وستكون البطاقة من الذهب الخالص عيار 18 قيراطا، ويمكن استخدامها في العمليات المصرفية على أجهزة الصراف الآلي، حسبما أعلنت دار سك العملة، الأحد.



وحددت الدار سعر البطاقة بحوالي 3000 جنيه إسترليني، مشيرة إلى أن توقيع مالكها سيكون محفورا على الوجه الخلفي للبطاقة، بحسب صحيفة "الصن" البريطانية.



وتأمل الدار أن تكون الجهة المصنعة للبطاقة لبعض شركائها في السوق مثل شركة ماستركارد، موضحة أن المشروع سيكون جاهزا تماما خلال عام من الآن.



وقال مصدر في ماستركارد إن الشركة ستساهم في مشروع البطاقة الذهبية وأنها تعمل على التقنية المتعلقة بالدفع بواسطة هذه البطاقة.