الاحد في ١٤ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 05:10 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
أمريكا تسعى لإدراج بند يمنع التلاعب في العملات في اتفاقيات التجارة المستقبلية
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١٤ تشرين الاول ٢٠١٨
 
قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن الولايات المتحدة تريد إدراج بند يمنع التلاعب في العملات في الاتفاقيات التجارية المستقبلية، بما في ذلك مع اليابان، تماشيا مع بند العملة في الاتفاقية الجديدة لتعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).

وأثارت تلك التعليقات قلقا في اليابان، حيث نشرت وسائل إعلام محلية تقارير في صدر صفحاتها تتساءل عما إذا كان ذلك سيعطي واشنطن الحق في إضفاء صفة التلاعب في العملة على أي تدخلات في المستقبل في سوق العملات من جانب طوكيو لاحتواء أي ارتفاعات حادة في قيمة الين.

وغالبا ما يُنظر إلى الين على أنه ”ملاذ آمن' في آسيا، وهو ما يجذب تدفقات أموال إليه خلال أوقات اضطراب الأسواق يمكن أن تؤدي إلى زيادة قيمته على المدى القصير.

وقال منوتشين للصحفيين في الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين في بالي بإندونيسيا إنه واشنطن ترى البند المتعلق بالعملات في اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا (يو.إس.إم.سي.إيه) كنموذج للصفقات التجارية في المستقبل لمنع الشركاء التجاريين من التلاعب في العملات.

وانتقد منوتشين الصين للانخفاضات الأخيرة في قيمة اليوان، وقال إن واشنطن تريد أيضا أن تجعل مسألة العملة جزءا رئيسيا في أي محادثات لحل النزاع التجاري الأمريكي-الصيني.
المصدر : Reuters
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
١٤ تشرين الاول ٢٠١٨ - بطاقة ائتمان من الذهب الخالص.. من يستطيع امتلاكها؟ »
١٤ تشرين الاول ٢٠١٨ - معلمو ايران مضربون! »
١٤ تشرين الاول ٢٠١٨ - نتنياهو يتوعد حماس »
١٤ تشرين الاول ٢٠١٨ - مسؤولون أمنيون يعارضون قرار "ليبرمان" وقف إمدادات »
١٤ تشرين الاول ٢٠١٨ - السلطات الروسية تفرج عن المعارض أليكسي نافالني »
١٤ تشرين الاول ٢٠١٨ - مقتل 15 مهاجراً في إزمير بتركيا »
١٤ تشرين الاول ٢٠١٨ - "ملاك الموت".. مفاجأة الصين للعالم »
١٤ تشرين الاول ٢٠١٨ - أميركا: نزاع التجارة مع الصين قد يكون مفيداً »