A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال غازي زعيتر خلال زيارة تفقدية لأضرار السيول في بلدة اللبوة في البقاع الشمالي بأننا كلنا مسؤولون ومعنيون من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء من أجل الوقوف الى جانب أهلنا بالتعويض على الناس ولو بالحد الادنى".



وأضاف: "ولو عدنا الى الماضي لوجدنا ان تجربتنا مريرة فلم يعوض أحد على أصحاب الاحواض المتضررة منذ العام 2017"، مشيرا إلى أنّ "التعويضات العالقة منذ خمسة عشر سنة، وكلنا نتحمل المسؤولية في وزارتي الطاقة والاشغال، ولا أحد يقول وزارة المال معنية، فالوزارة عندما يقرر التعويض تقوم فورا بصرف المستحقات، لا احد يرمي الاتهامات على وزارة المال".



ولفت زعينر إلى أنه "وبحسب ما سمعنا من رئيس بلدية اللبوة أحمد رباح أنّ الأضرار جسيمة، فلتقم الوزارة بمسؤولياتها وكل ما يحصل من أضرار يمكن معالجته بأقامة بحيرة أو سد. ولقد أصبحت مسألة الاضرار مثل الموضة المطر الذي هو نعمة يتحول عندنا الى نقمة".



وأضاف زعيتر عدم وقوفنا الى جانب اهلنا نكون قد ساهمنا بمعاقبتهم، لن ادرج هذا الكلام بوقع السياسة هذه هي الصورة الحقيقية لما حصل من أضرار في اللبوة، عيناتا دار الواسعة واليمونة ومن اضرار بمواسم التفاح ودعوتي اليوم لمساعدة المتضررين كي يتمكنوا من العودة لممارسة اعمالهم". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر