A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال طالب مفتي الجمهورية اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ "وسائل الإعلام وخاصة المرئية منها الى عدم التعرض للمقدسات الإسلامية والمسيحية باي شكل من الأشكال لأنها تمس مشاعر اللبنانيين وتستفزهم جميعا وتشعل نار الفتنة التي تدمر البلاد والعباد ببرامج مرفوضه أخلاقيا ووطنيا ودينيا".



وشدد دريان في بيان على أن "الكعبة المشرفة لها حرمتها وقدسيتها ومكانتها وعظمتها عند المسلمين فحذار من التعرض لشعائر الله ومنها الكعبة المعظمة التي هي خط احمر ولن نسمح لأي شخص كأناً من كان بالتطاول على قبلة المسلمين في العالم، فليفهم المعنيون وليضعوا حدا لهذا الجنوح والجنون الذي يهدد ​الأمن​ الاجتماعي والوطني"، داعيا "​قناة الجديد​ لإيقاف مثل هذه البرامج المسيئة والاعتذار من جمهور المسلمين والمواطنين عن هذه الخطايا التي تخدم أعداء الوطن وتساهم في الفوضى وعلى ​القضاء اللبناني​ المختص أن يعتبر هذا الموقف إخبارا لإجراء المقتضى ومحاسبة كل من هو متورط في هذا العمل المشين قبل فوات الأوان".



واكد المفتي دريان ان "​دار الفتوى​ في الجمهورية اللبنانية لم ولن تسكت عن هذه التجاوزات اللاأخلاقية والتي تمس بأصل العقيدة الإسلامية"، داعيا "الرأي العام الإسلامي واللبناني للتروي وإفساح المجال لمعالجة هذه القضية بالطرق التي تعتمدها دار الفتوى ضمن الأصول القانونية بالتعاون مع ​رئاسة الحكومة​ و​وزارة الإعلام​ المعنية بالموضوع لوضع الأمور في نصابها ومنع تكرار مثل هذه الإساءات التي تمس بالسوء مشاعر المسلمين وتثير البلبلة في ​المجتمع اللبناني​". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر