مرر مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع مشروعين لقانونين يستهدفان حزب الله وممولي ومسلحي وداعمي التنظيم.



ويمنع القانون تمويل ميليشيا حزب الله خارج وداخل لبنان ويسمح للحكومة الأميركية ملاحقة حزب الله كمنظمة إجراميه دولية، وليس فقط إرهابية الأمر الذي يسمح للولايات المتحدة باستهداف حزب الله ومموليه حتى في الدول التي لا تصنفه كمنظمة إرهابية.



وكان مجلس النواب الأميركي قد صوت لصالح القانون سابقاً، ويتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال أيام. أما مشروع القانون الخاص باستخدام حزب الله للدروع البشرية ففريد من نوعه حيث إنه يتطلب من الرئيس فرض عقوبات على الأشخاص الذين يساعدون التنظيمات الإرهابية في استخدام الدروع البشرية. وستنتقل مسودة القانون إلى مجلس النواب ليصوت عليها.



تأتي هذه القوانين كجزء من حملة أميركية أوسع - بمشاركة الفرعين التنفيذي والتشريعي - لاستهداف إيران وأذرعها في الشرق الأوسط.