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السبت في ١٣ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
08:56 م
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لبنان
ماذا قال الحريري لعون في اتصال اليوم؟
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١٣ تشرين الاول ٢٠١٨
علمت الLBCI أن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري قد أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون في اتصال هاتفي اليوم نيته اللقاء به الأسبوع المقبل.
المصدر :
lbci
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