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مزارعو عيناتا: للتعويض السريع
 
 
 
 
 
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١٣ تشرين الاول ٢٠١٨
 
تجمع مزارعو بلدة عيناتا أمام دار البلدية مطالبين الهيئة العليا للاغاثة بالكشف على الاضرار والتعويض السريع لأن عيناتا تعرضت لكارثة اصابت اشجار التفاح.
 
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