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السبت في ١٣ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
07:27 م
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لبنان
مزارعو عيناتا: للتعويض السريع
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١٣ تشرين الاول ٢٠١٨
تجمع مزارعو بلدة عيناتا أمام دار البلدية مطالبين الهيئة العليا للاغاثة بالكشف على الاضرار والتعويض السريع لأن عيناتا تعرضت لكارثة اصابت اشجار التفاح.
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