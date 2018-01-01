تعتزم بريطانيا الاحتفاظ بالورقة النقدية فئة 50 جنيها (65 دولارا) ضمن عملتها، عن طريق تقديم نسخة جديدة، أكثر تأمينا من ورقتها النقدية الأعلى قيمة.



وقال بنك إنجلترا السبت، إن الورقة النقدية الجديدة فئة 50 جنيها، ستطبع على ورق بوليمر رقيق ومرن، مع تدابير أمنية إضافية لمنع عمليات التزوير.



وأشار المسؤولون، إلى أنه سيتم التشاور مع الجمهور بشأن الشخصية البريطانية التي ستزين العملة الجديدة، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.



ولن تطرح العملة الجديدة حتى إصدار العملة الأحدث من فئة 20 جنيها عام 2020.



وأعلن مسؤولو البنك، أن ورق البوليمر سيكون أكثر نظافة واستدامة من النقود الورقية، وسيسمح أيضا بإضافة ميزات أمنية إضافية.



ويستخدم البوليمر حاليا ببريطانيا، في طباعة العملات فئة 5 و10 جنيهات.