نفت سفارة فرنسا في لبنان الكلام الذي نُسِب إلى السفير بيار دوكان في مقالٍ نشرته صحيفة "الأخبار" في عددها الصادر يوم السبت 13 تشرين الأول 2018 بعنوان: "موفد ماكرون: لبنان غير قابل للإصلاح!".



وأضافت السفارة في بيان، انه "تمّ تشويه كلام السفير وإخراجه عن سياقه".



وأشارت الى ان "فرنسا تقوم بمساعٍ حثيثة من أجل لبنان، بالتحديد لأن لديها كلّ الثقة بقدرته على الإصلاح ومواجهة التحديات المستقبلية. إن الالتزامات التي تعهّدنا بها خلال مؤتمرات "سيدر" وروما وبروكسيل إنما هي خير دليلٍ على إرادتنا بتعميق شراكتنا مع هذا البلد الذي يشكّل بالنسبة إلينا محاوراً أساسياً ونموذجاً للعيش المشترك في المنطقة. فرنسا متمسّكة باستقرار لبنان وستبقى بالتالي دائماً إلى جانبه"