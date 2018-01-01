السبت في ١٣ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 02:20 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
السفارة الفرنسيّة: باقون دائماً إلى جانب لبنان
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١٣ تشرين الاول ٢٠١٨
 
نفت سفارة فرنسا في لبنان الكلام الذي نُسِب إلى السفير بيار دوكان في مقالٍ نشرته صحيفة "الأخبار" في عددها الصادر يوم السبت 13 تشرين الأول 2018 بعنوان: "موفد ماكرون: لبنان غير قابل للإصلاح!".

وأضافت السفارة في بيان، انه "تمّ تشويه كلام السفير وإخراجه عن سياقه".

وأشارت الى ان "فرنسا تقوم بمساعٍ حثيثة من أجل لبنان، بالتحديد لأن لديها كلّ الثقة بقدرته على الإصلاح ومواجهة التحديات المستقبلية. إن الالتزامات التي تعهّدنا بها خلال مؤتمرات "سيدر" وروما وبروكسيل إنما هي خير دليلٍ على إرادتنا بتعميق شراكتنا مع هذا البلد الذي يشكّل بالنسبة إلينا محاوراً أساسياً ونموذجاً للعيش المشترك في المنطقة. فرنسا متمسّكة باستقرار لبنان وستبقى بالتالي دائماً إلى جانبه"
المصدر : mtv
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
١٣ تشرين الاول ٢٠١٨ - اوجيرو: عملية تحديث للاتصالات في مراكز الميناء »
١٣ تشرين الاول ٢٠١٨ - فرنسا: لم نعقد مؤتمر 'سيدر” من اجل ان نلغيه »
١٣ تشرين الاول ٢٠١٨ - الحريري ينشط اتصالاته لتوليد الحكومة.. ولقاء وشيك »
١٢ تشرين الاول ٢٠١٨ - أبي خليل: سيتم إطلاق مناقصة إنشاء معملي الزهراني »
١٢ تشرين الاول ٢٠١٨ - إنقاذ لاجئين سوريين بمركب متجه من لبنان إلى قبرص »
١٢ تشرين الاول ٢٠١٨ - الاساتذة المتمرنون في كلية التربية مستمرون بإضرابهم »
١٢ تشرين الاول ٢٠١٨ - مراحل تشكيل الحكومة بين عون وماكرون.. ولقاء مرتقب مع »
١٢ تشرين الاول ٢٠١٨ - وزارة الخارجية ترد: حالة السيارات غير لائقة للمهام »