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خير تفقد مزارعي وفلاحي البقاع في رياق
 
 
 
 
 
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١٣ تشرين الاول ٢٠١٨
 
زار الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير تجمع مزارعي وفلاحي البقاع في رياق، وكان في استقباله النائبان جورج عقيص وانور جمعة ورئيس التجمع ابراهيم الترشيشي وعدد من المزارعين.

بداية، اشار اللواء خير الى ان "لجان الجيش والهيئة باشروا عملية مسح الاضرار للمنازل، وسيكملون العملية بمسح الاراضي الزراعية"، مؤكدا انه "يحمل توجيهات مشددة من الرئيس سعد الحريري بالعمل على اغاثة الناس والمواطنين الذين تعرضوا للضرر من جراء السيول".

واكد ان "العمل جار لرفع تقرير الى مجلس الوزراء"، املا من البلديات والاهالي "التعاون بشفافية حتى يصار الى توفير الاموال، وهذا الامر رهن بمجلس الوزراء ووزارة المال".
المصدر : وطنية
 
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