نفى مصدر مقرب من الرئيس المكلف للـLBCI صحة ما يتم تداوله من تسريبات وزارية في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.







وأكد المصدر أن الحريري لم يصل في مشاوراته حتى الآن لمرحلة طرح الاسماء وجوجلتها.