أجرى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ظهر اليوم اتصالا هاتفيا برئيس الجمهورية العماد ميشال عون مهنئا إياه بسلامة العودة من يريفان بأرمينيا، بعد مشاركته في القمة الفرنكوفونية.



وأشاد الحريري بالكلمة التي ألقاها عون أمام القمة والتي تعبّر عن رسالة لبنان في تعزيز حوار الحضارات