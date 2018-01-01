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الإمارات: قانون يتيح للحكومة إصدار سندات سيادية
 
 
 
 
 
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١٣ تشرين الاول ٢٠١٨
 
أعلنت وزارة المالية في الإمارات عن صدور قانون يسمح للحكومة الاتحادية بإصدار سندات سيادية.

وأضافت أن القانون يمكن المصارف التي تعمل في الإمارات من شراء السندات الحكومية بالدرهم الإماراتي أو العملات الأجنبية مما يساعدها على إدارة السيولة والالتزام بالمعايير التنظيمية بازل 3 للمصارف
المصدر : mtv
 
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