الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان بو عاصي: موقف بري حكيم ولا دخل لباسيل بتقييم الآخرين A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال اعتبر وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال النائب بيار بو عاصي أن عملية التشكيل ليست بالأرقام إنما بالنوايا وبالجدية لإيجاد مخارج للوضع القائم و”إن كانت السياسة حدّها السلطة فنقضي بذلك على اللعبة السياسية التي هي خدمة المواطن اولًا”.



ورأى بو عاصي عبر إذاعة 'صوت لبنان – الضبية” أن جزءًا كبيرًا من العرقلة اليوم سببها الكباش السياسي، مضيفًا: 'لا اعلم من أي 'مطبخ” توزع هذه التشكيلات الحكومية الزائفة للمواطنين ومن له طرح جدي نرحب به في معراب '.



ولفت بو عاصي إلى أن الشخص هو الذي يحدث فرقًا في الوزارة التي يستلمها ولا دخل للحقائب بالموضوع خصوصًا بعد أداء وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني.



وعن كلام وزير الخارجية جبران باسيل عن عملية التأليف والتشكيل، أكد بو عاصي ان 'لا دخل لباسيل بتقييم الآخرين وهذه وجهة نظره ويستطيع إبداء رأيه متى شاء ولكن حجمنا لا يحدده هو بل يحدده تاريخنا وثوابتنا وحجم كتلتنا النيابية وكل ما تبقى آراء فقط لا غير”، مشددًا على أنه من المستحيل وضع وضع خطوط حمر لحزب بحجم حزب 'القوات اللبنانية”.



وتمنى أن يكون الموقف من الجانب المسيحي مماثلًا لموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي وصفه بـ”الحكيم جدًا”.



وتابع بو عاصي: 'اتفاق معراب متكامل ولا نستطيع النظر إليه بالقطعة وبتقاسم الحقائب والاتفاق اتيح بحجج واهية وبتمترس خلف رئيس الجمهورية”، رفضًا منطق أن 'أي تمترس لأداء وزير من وزراء التيار كان يعتبر تهجمًا وهذه سياسة قمعية مرفوضة”.



وشدد على أن 'إحترامنا لرئيس الجمهورية ميشال عون أكيد وكان لنا الدور الأساسي بإيصاله ويجب التوقف بالتمترس خلفه لأن من يفعل ذلك يضع العهد بخطر”.



وأشار إلى أن تعديل الدستور لحصول الرئيس على حصة وزارية استحالة لافتًا أن للعرف أصول وتعريف سياسي وقانوني.



وقال: 'إذا كان الرئيس بحجمه قوي فثقله بتوقيعه وصلابة مواقفه لا بحجم كتلته الوزارية”.



وسأل: 'هل كتلة 'لبنان القوي” هي تيار وطني حر؟ بالطبع لا لأن غالبية نواب التكتل أتوا بتحالفات سياسية كالنائب معوض وافرام وغيرهما”.



وأكد أن السلطة لا تعني 'القوات” بمواقعها و”قال جعجع مرارًا إننا حراس المال العام، ولا نريد ان نكون جزءًا من مجموعة تتقاسم السلطة والوضع الحالي الإقتصادي والإجتماعي طارئ ويحتاج إلى معالجة سريعة”.

وأوضح أن الرجل السياسي مسؤول ومن واجبه قول الحقيقة ووضع حلول للأزمات.



واستبعد بو عاصي يحدث الضغط الدولي فرقًا لمن ” لا تحفزّه مصلحة شعبه وبلاده لإجاد الحلول”.



واوضح بو عاصي ان 'سيدر” حاجة للوقت الحالي ولكن يجب إيجاد حلول داخلية للنهوض بالوضع الإقتصادي، 'فلا يجب أن نحصل على قرش واحدٍ من المجتمع الدولي طالما أن الهدر والفساد مستشريان.



وقال بو عاصي: 'أي شخص يسعى لتموضع لرئاسي من الطبيعي أن يبدأ الآن بعمله والطموح الرئاسي حق والتقدم بوجه الرئاسة هو عملية بناءة ومشرفة لا مدمرة وهادمة.”



وتالع بو عاصي: 'يوم جلس 'التيار” و”المردة” على الطاولة نفسها لم نتعبر الأمر إنقلابًا لا بل اعتبرناه تواقف سياسي طبيعي ولكن عندما بدأ الحديث عن مصالحة بين القوات والمردة 'خربت الدني”، التحالف مع المردة له اسس وصفحة الحرب طويناها ونحرص كطرفين للمصالحة على إتممها وفق الأصول ولطي صفحة خلالفات طويلة كما لتفادي خلافات تباينات في السياسة لاحقًا.



طوينا الصفحة ولم ولن ننسى شهداءنا يومًا وإذا كان باسيل يعتبر نفسه داعمًا للعهد لماذا ينسف مصالحة وينبش القبور بهذا الكلام اللامسؤول؟ من المعيب نبشه القبور فقط لأن المصالحة تخيفه”.



وأكد بو عاصي ان كبار القادة السياسيين في العالم هو من طووا صفحات الماضي المرير.



وتوجه بو عاصي لباسيل بالقول: 'ارتاح” لان التأليف ليس عملك وحاليًا للبنان رئيس في بعبدا ورئيس حكومةٍ مكلف ومسألة التشكيل 'مش شغلك” ورأيك كرأي أي مواطن وإذا أراد نزع صلاحيات الرئيس له فليقولها بالعلن”.



وشدد بو عاصي على ضرورة إشراك القطاع الخاص بالعام، لوقف التضخم، 'وضعتُ لجنة في الوزارة للتقييم والتوظيف وبملاك وزارة الشؤون هناك نقص هائل ولكن لا أريد تحميل خزينة الدولة أكثر، وزارة الشؤون تتابع مسألة النازحين من الناحية الإنسانية وهي تقف بين المانحين والنازحين لمتابعة التفاصيل.”



وأكد بو عاصي ان لبنان لا يستطيع تجمل وجود مليون ونصف المليون نازح بغض النظر إن كان سوريًا أو فرنسيًا او ألمانيًا. المصدر : صوت لبنان 93.3 لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر