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اوجيرو: عملية تحديث للاتصالات في مراكز الميناء والجديدة ورأس بيروت
 
 
 
 
 
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١٣ تشرين الاول ٢٠١٨
 
اعلنت هيئة اوجيرو "ان فرقها الفنية ستقوم بتحديث الاتصالات بين مراكز الميناء - طرابلس والجديدة ورأس بيروت، صباح الاثنين في 15/10/2018 بين الساعة الثانية فجرا والسادسة صباحا".

واشارت الى "احتمال ان يحصل انقطاع جزئي لحركة الانترنت ولمدة محدودة في هذه الفترة على ان تعود الحركة الى طبيعتها في السادسة صباح اليوم نفسه
المصدر : lbc
 
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