ستنصبّ الانظار ابتداء من اليوم على بعبدا و«بيت الوسط»، حيث سينعقد لقاء وشيك بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون العائد من يريفان بتشجيع فرنسي على تأليف الحكومة، والرئيس المكلف الناشط بمشاورات في مختلف الاتجاهات مُسابقاً ما تبقى من مهلة الايام العشرة التي وعد بولادة الحكومة خلالها، وربما مدّدها بضعة أيام، في ظل معلومات تتحدث عن إمكان ان تولد الحكومة مطلع الاسبوع المقبل، بعدما يكون رئيس مجلس النواب نبيه بري قد عاد من مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في جنيف.



ومع عودة عون من القمة الفرنكوفونية ووصول بري الى جنيف، ينتظر ان ينشط الحريري في اتصالاته لتوليد الحكومة.



وكشف مصدر مطلع لـ«اللواء» ان اتصالاً سيجري بعد عودة الرئيس عون، بينه وبين الرئيس الحريري، للاتفاق على عقد اجتماع يخصص للتشكيلة، التي جرى تداول أكثر من نسخة منها، والتي باتت مراسيمها اكثر من ضرورية،