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المشنوق يؤكد ضرورة إزالة الشيوع العقارية في بعلبك
 
 
 
 
 
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١٢ تشرين الاول ٢٠١٨
 


إستقبل وزير الداخلية نهاد المشنوق الرئيس التنفيذي لنقابة القصّابين وتجّار المواشي معروف بكداش الذي طالب بإعادة فتح مسلخ الكرنتينا، مؤقتاً، حتى إنشاء المسلخ الحديث في الشويفات.

وفي وزارة الداخلية رئيس بلدية بعلبك حسين اللقيس الذي بحث مع المشنوق القضايا الأمنية وموضوع البناء في مدينة بعلبك، مؤكدا أن المشنوق يدرك تماماً دقّة ملفّ البناء.

وقال اللقيس: 'الوزير نصحنا بالتوجّه نحو إزالة الشيوع في الملكيات داخل مدينة بعلبك ونطاقها، وهو قرار لصالح المواطن والبلدية والمدينة بشكل عام”، مضيفا أن المشنوق 'أبدى كل استعداد للمساعدة في هذا الامر داخل الحكومة والمجلس النيابي لحلّ مشكلة البناء بعيداً عن البناء العشوائي الذي قد يسيء إليها”.

وأشار اللقيس إلى أن تحسين الأمن في المدينة يتطلّب القليل من المتابعة مع الأجهزة المعنية
المصدر : future tv
 
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