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إنقاذ لاجئين سوريين بمركب متجه من لبنان إلى قبرص
 
 
 
 
 
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١٢ تشرين الاول ٢٠١٨
 
تمكنت قوة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان بالتعاون مع الجيش اللبناني، من إنقاذ 32 لاجئا سوريا كانوا عالقين على متن مركب في عرض البحر، أثناء محاولتهم الانتقال إلى قبرص بطريقة غير شرعية.

وأعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) في بيان، أن قوتها البحرية عثرت ظهرا على قارب متوقف في المياه الإقليمية اللبنانية شمال البلاد على متنه 32 راكبا، من بينهم 6 نساء و7 أطفال.

وأشارت إلى أن "الوقود كان قد نفد من القارب والركاب بدون طعام وماء منذ أربعة أيام".

وقدمت البحرية اللبنانية لاحقا إلى الموقع حيث تسلمت المركب من قوة يونيفيل، وفق البيان.

وأشار الجيش اللبناني بدوره في بيان إلى أن الركاب هم 32 سوريا، بالإضافة إلى شخص لبناني، و"كانوا متوجهين إلى قبرص بطريقة غير شرعية".

ويقدّر لبنان وجود نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري على أراضيه، بينما تفيد بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة عن وجود أقل من مليون.

وتتطلع قبرص لتوقيع معاهدة ترحيل مع لبنان، الذي بات يشكل مؤخرا منطلقا للمهاجرين نحو الجزيرة المتوسطية.

وتكررت حوادث مماثلة في الفترة الأخيرة، ففي 22 سبتمبر، أنقذت البحرية اللبنانية نحو 40 لاجئا، غالبيتهم من السوريين، في حادث غرق مركب كان يقلهم أيضا إلى قبرص بطريقة غير شرعية
المصدر : skynews'
 
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