



خلال اللقاء الثنائي الذي ضم رئيس الجمهورية ميشال عون الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في يريفان، استوضح الاخير من عون، وفق مصادر معنية، مراحل العمل لتشكيل الحكومة التي كان من المفترض ان تتشكل بعد الانتخابات، مؤكدا ان بلاده لا تتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، لافتا الى الالتزامات التي اقرت في 'سيدر”.



ومع عودة الرئيس عون من يريفان، فان لقاء مرتقبا بينه وبين الرئيس سعد الحريري في ضوء المشاورات الاخيرة وما تبعها من مواقف، في وقت اكدت مصادر معنية ان المهلة التي وضعها الرئيس الحريري للتاليف لا تزال قائمة بفعل الاجواء الايجابية التي ستبلورها الايام القليلة المقبلة.