الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان الحريري يهنئ الفائزين في انتخابات الاميركية..ويعد بالعمل من اجل تأمين فرص العمل A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال هنأ رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الفائزين من تيار 'المستقبل” في الانتخابات الطلابية للجامعة الأميركية في بيروت (AUB) مؤكدا أن هؤلاء الشباب هم مستقبل لبنان، وهم مصدر الفخر له، واعدا بمزيد من العمل من أجل تأمين فرص العمل والحياة الكريمة لكل الشباب والشابات اللبنانيين.

كلام الرئيس الحريري جاء خلال استقباله، مساء يوم الجمعة، حشدا كبيرا من طلاب الجامعة المؤيدين لتيار المستقبل والفائزين في الانتخابات الطلابية، حيث تحدث أمامهم فقال: 'ألف مبروك لكم، ونحن نرفع رؤوسنا بكم، أنتم الشباب وأنتم مستقبل هذا البلد، وإن شاء الله كل ما ننجزه سيكون معكم”.



وأضاف: 'دائما كانت هناك محاولات لتحجيم تيار المستقبل وتصويرنا على أننا ضعفاء وغير قادرين، لكنكم أثبتم لهم العكس، اليوم في الجامعة الأميركية، وقبلها في الجامعة اللبنانية الأميركية، وإن شاء الله هذا التحالف مع القوات اللبنانية سيبقى معتمدا في باقي الجامعات”.



وختم قائلا: 'هذا البلد سيكبر بكم وبتيار المستقبل إن شاء الله، وفوزكم هذا يعطيني القوة والدفع للاستمرار، رغم كل التحديات والعقبات”.



وكان مسؤول شباب المستقبل في الجامعة الأميركية جولان مشرفية أهدى الفوز إلى روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مؤكدا البقاء إلى جانب الرئيس سعد الحريري 'على الحلوة والمرة”، وقال: 'لقد حقق التيار الفوز، بالتحالف مع القوات اللبنانية، ضد كل من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي والطاشناق والأحباش والمردة والحزب القومي، وهم قالوا لنا انهم يريدون إنهاء تيار المستقبل، لكننا اعتبرناها معركة وجود، وحققنا الفوز”. المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر