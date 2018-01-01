A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أظهرت بيانات نُشرت يوم الجمعة أن الإنتاج في مصانع منطقة اليورو زاد في أغسطس آب بأكثر مما كان متوقعا ليخالف الاتجاه السلبي الذي سار فيه خلال الشهرين الماضيين فيما قد يثبت أنه دعم للنمو الاقتصادي في المنطقة خلال الربع الثالث.



وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن الإنتاج الصناعي في المنطقة التي تضم 19 دولة ارتفع في أغسطس آب واحدا بالمئة على أساس شهري و0.9 بالمئة على أساس سنوي.



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وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاعا أقل عند 0.4 بالمئة على أساس شهري و0.2 بالمئة على أساس سنوي.



وجاء النمو في الإنتاج الشهري خلال أغسطس آب معاكسا للتراجع الذي جرى تسجيله في يونيو حزيران ويوليو تموز.



ونمت المنطقة 0.4 بالمئة خلال الربعين الأول والثاني من العام.



وعدل يوروستات أيضا تقديراته السابقة للإنتاج الصناعي في يوليو تموز بالزيادة. وقال المكتب يوم الجمعة إن الإنتاج هبط 0.7 بالمئة خلال الشهر بدلا من 0.8 بالمئة في التقديرات السابقة. وزاد الإنتاج على أساس سنوي 0.3 بالمئة بدلا من انخفاضه 0.1 بالمئة. المصدر : Reuters لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر