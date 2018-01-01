الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان أزمة الأدوية السرطانية والمستعصية موضوع بحث في "بيت الوسط" A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ظهر اليوم في "بيت الوسط" نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني مع وفد من نقابة مستوردي الأدوية في لبنان برئاسة ارمان فارس.



بعد اللقاء قال حاصباني: خصص اللقاء اليوم للبحث في موضوع الأدوية السرطانية والمستعصية، وجرى عرض للتحديات التي نواجهها في القطاع الصحي بشكل عام وأدوية الأمراض المزمنة منذ فترة طويلة الى اليوم والتي تعاني منها وزارة الصحة العامة بتفاعل وتعاون مع مستوردي الأدوية في لبنان ، وناقشنا حلولا عديدة على المدى الطويل والقصير بما في ذلك إيجاد الحل الجذري السريع لتفادي حصول أزمة دواء للامراض السرطانية والمستعصية خاصة. وسيكون هناك طرح لحل بقرار واهتمام مباشر من الرئيس الحريري لهذا الموضوع ، لناحية دعم المسار التشريعي السائر حاليا في مجلس النواب لقانون يعطي اعتمادا خاصا وإضافيا لبند الدواء، إضافة لان يكون هناك مرسوم يصدر حاليا وبشكل سريع لتأمين مبلغ معيّن لكي يتم حل الأزمة الحالية التي نعاني منها.



اضاف: كذلك ناقشنا ان يتم وضع حلول مستدامة للمستقبل كي يكون هناك تخطيط على المدى الطويل، لنستطيع تخفيض كلفة الأدوية، وفي الوقت ذاته اتخاذ إجراءات للمساهمة في تحسين الوضع التفاوضي للدولة اللبنانية مع الشركات المصنعة للأدوية على المستوى العالمي، ومن خلال دعم الرئيس الحريري لهذه المبادرة نستطيع الوصول الى خواتيم للتحديات التي نواجهها في موضوع الدواء في الأيام القادمة، والشركات قامت بواجباتها الإنسانية والوطنية، ولم ينقطع الدواء من الكرنتينا ، وتابعنا الموضوع بطريقة منظمة ومقننة لكي يتم تلبية الأولويات في فترة الشهريين الماضيين كي لا يحصل انقطاع تام للأدوية بسب عدم توفر الاعتمادات.

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