خفضت وكالة الطاقة الدولية اليوم توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2018 و2019، مشيرة إلى الأسعار المرتفعة والخلافات التجارية وألاوضاع الاقتصادية المتراجعة.



وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 110 ألف برميل في اليوم لكل من السنتين، ليتراجع النمو إلى 1,3 مليون برميل في اليوم هذه السنة ثم 1,4 مليون برميل في اليوم في 2019.