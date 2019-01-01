الجمعة في ١٢ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 01:07 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الطاقة الدولية خفضت توقعاتها للطلب على النفط في 2018 و2019
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١٢ تشرين الاول ٢٠١٨
 
خفضت وكالة الطاقة الدولية اليوم توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2018 و2019، مشيرة إلى الأسعار المرتفعة والخلافات التجارية وألاوضاع الاقتصادية المتراجعة.

وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 110 ألف برميل في اليوم لكل من السنتين، ليتراجع النمو إلى 1,3 مليون برميل في اليوم هذه السنة ثم 1,4 مليون برميل في اليوم في 2019.
المصدر : الوكالة الوطنية
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
١٢ تشرين الاول ٢٠١٨ - جورجيا تغلق مكاتب صرافة إيرانية بتهمة غسيل الأموال »
١٢ تشرين الاول ٢٠١٨ - تراجع حاد للبورصات العالمية بعد اتهام ترامب »
١١ تشرين الاول ٢٠١٨ - الذهب يصعد بفعل خسائر الأسهم والدولار »
١١ تشرين الاول ٢٠١٨ - هذه أسباب موجة الخسائر الفادحة للأسواق العالمية »
١١ تشرين الاول ٢٠١٨ - أوبك ترفع انتاجها مع استمرار تراجع إنتاج ايران »
١١ تشرين الاول ٢٠١٨ - أوبك ترفع انتاجها مع استمرار تراجع إنتاج ايران »
١١ تشرين الاول ٢٠١٨ - ترامب: اختفاء جمال خاشقجي ليس سببا لوقف الاستثمارات »
١١ تشرين الاول ٢٠١٨ - يوم أسود للأسواق العالمية »