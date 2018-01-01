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الجمعة في ١٢ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
01:07 م
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لبنان
عون بعد لقائه ماكرون: تشكيل الحكومة أمر لبنانيّ صرف
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١٢ تشرين الاول ٢٠١٨
عقدت خلوة بين الرئيسين اللبناني والفرنسي العماد ميشال عون وإيمانويل ماكرون، لينضم لاحقاً الوزير جبران باسيل إليهما.
وشدّد الرئيس عون على أن تشكيل الحكومة أمر لبناني صرف، قائلاً "لم آتِ إلى أرمينيا لأبحث موضوع الحكومة".
وأوضح أن ماكرون يرغب في أن تكون هناك حكومة في لبنان بعد الانتخابات النيابية.
يذكر أن عون يشارك في الجلسة الثانية المغلقة للقمة الفرنكوفونية في يريفان.
المصدر :
الوكالة الوطنية
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