صعدت أسعار الذهب يوم الخميس بعد تراجع أسواق الأسهم في آسيا والولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في عدة أشهر وانخفاض الدولار لكن المكاسب كانت محدودة بفعل توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة عدة مرات في العام المقبل.



وانخفضت الأسهم الآسيوية لأدنى مستوى في 19 شهرا يوم الخميس بعدما تكبدت البورصة الأمريكية أسوأ خسائرها في ثمانية شهور وهو ما أدى لعزوف أوسع نطاقا عن المخاطرة.



وبحلول الساعة 0815 صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1198.04 دولار للأوقية (الأونصة).



وارتفعت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7 بالمئة إلى 1201.6 دولار للأوقية.



وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.2 بالمئة.



وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 14.38 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1069.22 دولار للأوقية.



