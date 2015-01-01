الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار إقتصاد أوبك ترفع انتاجها مع استمرار تراجع إنتاج ايران A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال رفعت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) مجددا انتاجها من الخام الشهر الماضي بدفع من السعودية ودول أخرى التي عوضت مزيدا من تراجع انتاج ايران.



وازداد الانتاج الاجمالي لاوبك ب 132 الف برميل يوميا في أيلول/سبتمبر بدفع من السعودية وليبيا وانغولا، بحسب مصادر غير مباشرة نقلت عنها اوبك في تقريرها السنوي عن النفط. وبلغ الانتاج 32 مليونا و761 الف برميل يوميا.



وساهمت الرياض بقسط أكبر في الزيادة ب 168 الف برميل يوميا مقارنة بشهر آب/أغسطس 2018.



وازداد انتاج اوبك ب 132 الف برميل يوميا رغم التراجع الجديد لانتاج ايران ب 150 الف برميل يوميا تحت ضغط العقوبات الاميركية.



ولم تنتج ايران ثالث اكبر منتج في اوبك سوى 3,447 ملايين برميل يوميا الشهر الماضي بعد ان كانت تنتج 3,697 ملايين برميل يوميا في تموز/يوليو.



وبعد أن انسحبت في أيار/مايو من الاتفاق النووي المبرم في 2015، من المقرر ان تعيد واشنطن في بداية تشرين الثاني/نوفمبر فرض سلسلة ثانية من العقوبات بحق ايران التي تستهدف خصوصا قطاع الطاقة.



وبازاء فرضية تراجع الطلب وارتفاع الاسعار، أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مؤخرا أن الرياض يمكنها تعويض نقص الصادرات الايرانية.



وراجعت أوبك بشكل طفيف تقديرها لارتفاع الطلب على الخام وللعام 2019.



وهي تتوقع زيادة ب 1,54 مليون برميل يوميا هذا العام لطلب اجمالي يبلغ 98,79 مليون برميل يوميا.



وتفسر اوبك هذا التغيير بتباطؤ في اميركا اللاتينية والشرق الاوسط لكن أيضا في أوروبا الغربية.



كما أشارات الى طلب أضعف مما كان متوقعا على الديزل في ألمانيا وفرنسا. المصدر : أ.ف.ب لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر