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بتوجيهات من الحريري.. خير تفقد مناطق السيول في البقاع
 
 
 
 
 
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١١ تشرين الاول ٢٠١٨
 
تفقد الامين العام الهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، بتوجيهات من الرئيس المكلف سعد الحريري، كافة المشاريع التي تنفذ في منطقة البقاع الاوسط والغربي في قب الياس وزحلة ومجدل عنجر والفاعور ورأس بعلبك والقاع.

واثناء جولته حصلت سيول من الامطار في الفاعور ورأس بعلبك واللبوة والنبي عثمان، فتوجه على الفور الى تلك المنطقة بتوجيهات من الرئيس الحريري، لتفقدها واتخاذ الاجراءات السريعة والتواصل مع وزير الاشغال واعطاء التعليمات للادارات الرسمية والدفاع المدني والهيئات، لاتخاذ كافة الوسائل والعمل الفوري على رفع الضرر ومساعدة الاهالي بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاشغال العامة.
 
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